Derivata dall incrocio di due specie nei cruciverba: la soluzione è Ibrida

Home / Soluzioni Cruciverba / Derivata dall incrocio di due specie

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Derivata dall incrocio di due specie' è 'Ibrida'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IBRIDA

Curiosità e Significato di Ibrida

Non fermarti alla soluzione! Conosci Ibrida più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ibrida.

Perché la soluzione è Ibrida? Un'ibrida è il risultato dell'incrocio tra due specie diverse, come un mulo, nato dall’unione di cavallo e asina. È un organismo che combina caratteristiche di entrambe le specie, spesso con proprietà uniche. Questo termine si usa anche in altri contesti, come piante o tecnologie, per indicare qualcosa che nasce dalla fusione di elementi differenti. Un’ibrida rappresenta l’unione di differenze per creare qualcosa di nuovo e originale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ottenuti dall incrocio di due specie diverseIncrocio tra due agrumiUn incrocio tra due agrumiÈ derivata dall URSSAnimale ibrido ottenuto dall incrocio fra un asino e una cavalla

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ibrida

La definizione "Derivata dall incrocio di due specie" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

I Imola

B Bologna

R Roma

I Imola

D Domodossola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L P S T T A R E E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPETTRALE" SPETTRALE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.