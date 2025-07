Contro... a Londra nei cruciverba: la soluzione è Versus

VERSUS

Curiosità e Significato di Versus

Perché la soluzione è Versus? Versus è una parola inglese usata per indicare un confronto o uno scontro tra due soggetti, come in competizioni sportive o discussioni. Deriva dal latino e significa contro. Se vedi Contro... a Londra, si intende un confronto o una sfida tra due parti nella capitale britannica. Una parola utile per esprimere opposizione o competizione in modo diretto e immediato.

Come si scrive la soluzione Versus

V Venezia

E Empoli

R Roma

S Savona

U Udine

S Savona

