Come merci straniere introdotte da noi nei cruciverba: la soluzione è Importate

Home / Soluzioni Cruciverba / Come merci straniere introdotte da noi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Come merci straniere introdotte da noi' è 'Importate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IMPORTATE

Curiosità e Significato di Importate

La parola Importate è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Importate.

Perché la soluzione è Importate? Importate si riferisce alle merci straniere che un paese, come l’Italia, introduce e porta nel proprio mercato. È il termine usato per indicare i prodotti provenienti dall’estero che vengono acquistati e venduti all’interno del nostro territorio. Comprendere questo concetto aiuta a capire come funziona il commercio internazionale e l’economia globale, influenzando anche i prezzi e le disponibilità di prodotti locali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ascensore per merciNon noiContrassegno che si appone alle merciFanno gnomi di noiRiposta nel compartimento per le merci di una nave

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Importate

Stai cercando la risposta alla definizione "Come merci straniere introdotte da noi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

I Imola

M Milano

P Padova

O Otranto

R Roma

T Torino

A Ancona

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S I S O L A A T M I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ASSIMILATO" ASSIMILATO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.