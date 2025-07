Cerimonie propiziatorie nei cruciverba: la soluzione è Riti

Home / Soluzioni Cruciverba / Cerimonie propiziatorie

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Cerimonie propiziatorie' è 'Riti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RITI

Curiosità e Significato di Riti

Non fermarti alla soluzione! Conosci Riti più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Riti.

Perché la soluzione è Riti? Le cerimonie propiziatorie sono rituali e pratiche svolte per ottenere buona sorte o favori dagli dèi, spesso in occasioni speciali come raccolti o eventi importanti. Sono gesti simbolici che cercano di propiziare risultati favorevoli, creando un collegamento tra il mondo spirituale e quello terreno. In parole semplici, si tratta di riti utili a invocare protezione o successo, fondamentali in molte culture e tradizioni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L insieme delle cerimonie in cui si onora DioCerimonie in cui alcuni piangonoPiangeva dietro compenso alle cerimonie funebriCerimonie tradizionaliCerimonie con i testimoni

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Riti

Hai davanti la definizione "Cerimonie propiziatorie" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

I Imola

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C P P R O O N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "POPCORN" POPCORN

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.