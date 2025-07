Bomba da lanciare a mano nei cruciverba: la soluzione è Granata

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Bomba da lanciare a mano' è 'Granata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GRANATA

Curiosità e Significato di Granata

Hai risolto il cruciverba con Granata? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Granata.

Perché la soluzione è Granata? Granata è un termine che indica una piccola carica esplosiva, spesso usata come arma o segnalatore. Il suo nome deriva dal modo in cui viene lanciata a mano, simile a una piccola bomba. In contesti militari o di segnalazione, la granata rappresenta uno strumento di difesa o comunicazione efficace e immediata. È un elemento che connota potenza e rapidità d'azione.

Come si scrive la soluzione Granata

Hai davanti la definizione "Bomba da lanciare a mano" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

G Genova

R Roma

A Ancona

N Napoli

A Ancona

T Torino

A Ancona

