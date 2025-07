Si beve a Monaco nei cruciverba: la soluzione è Birra

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si beve a Monaco' è 'Birra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BIRRA

Curiosità e Significato di Birra

Hai risolto il cruciverba con Birra? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Birra.

Perché la soluzione è Birra? La parola birra indica una bevanda alcolica ottenuta dalla fermentazione di cereali come orzo e malto. È molto amata in tutto il mondo per il suo gusto rinfrescante e la sua varietà di stili. A Monaco, famosa per il suo Oktoberfest, la birra è protagonista di tradizioni e convivialità. In breve, rappresenta un simbolo di festa e socialità.

Come si scrive la soluzione Birra

La definizione "Si beve a Monaco" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

I Imola

R Roma

R Roma

A Ancona

