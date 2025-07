Le auto dei quattro cerchi nei cruciverba: la soluzione è Audi

AUDI

Curiosità e Significato di Audi

Perché la soluzione è Audi? Le auto dei quattro cerchi si riferisce al celebre marchio automobilistico tedesco Audi, riconoscibile dal suo logo di quattro cerchi intrecciati. Questi cerchi simboleggiano l’unione delle quattro aziende che hanno dato vita ad Audi, rappresentando qualità, innovazione e prestazioni elevate nel mondo dell’automobilismo. Un nome che richiama eleganza e tecnologia, ed è sinonimo di eccellenza su strada.

Come si scrive la soluzione Audi

La definizione "Le auto dei quattro cerchi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

U Udine

D Domodossola

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I E I P D A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PAIDEIA" PAIDEIA

