La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ateneo privato milanese' è 'Bocconi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BOCCONI

Curiosità e Significato di Bocconi

Vuoi sapere di più su Bocconi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Bocconi.

Perché la soluzione è Bocconi? Il termine Bocconi si riferisce all'Università Bocconi di Milano, uno dei principali istituti di formazione economica e management in Italia. Fondato nel 1902, rappresenta un punto di riferimento per studenti e professionisti che vogliono specializzarsi in economia, finanza e business. È conosciuta per il suo prestigio internazionale e la qualità dei programmi offerti, contribuendo a plasmare leader nel mondo del lavoro.

Come si scrive la soluzione Bocconi

Se "Ateneo privato milanese" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

B Bologna

O Otranto

C Como

C Como

O Otranto

N Napoli

I Imola

