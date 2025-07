Antiche pentole cinerarie nei cruciverba: la soluzione è Olle

OLLE

Curiosità e Significato di Olle

Perché la soluzione è Olle? Le olle sono antiche pentole cinerarie, recipienti utilizzati nell'antichità per conservare le ceneri dei defunti. Spesso di forma rotonda e realizzate in materiali come terracotta o ceramica, rappresentano un elemento importante nelle pratiche funebri di diverse culture. Oggi, le olle testimoniano un affascinante legame tra arte, storia e tradizioni di commemorazione.

Come si scrive la soluzione Olle

O Otranto

L Livorno

L Livorno

E Empoli

