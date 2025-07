Ammaliata stupefatta nei cruciverba: la soluzione è Incantata

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ammaliata stupefatta' è 'Incantata'.

INCANTATA

Curiosità e Significato di Incantata

La soluzione Incantata di 9 lettere

Perché la soluzione è Incantata? Incantata descrive uno stato di meraviglia e stupore talmente forte da lasciarti senza parole, come quando qualcosa ti affascina profondamente. Può riferirsi a una persona che si sente affascinata o ammaliata da un’esperienza, una scena o un oggetto speciale. È un termine che esprime un’emozione di incanto e meraviglia, rendendo il momento quasi magico e indimenticabile.

Come si scrive la soluzione Incantata

Hai trovato la definizione "Ammaliata stupefatta" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

N Napoli

C Como

A Ancona

N Napoli

T Torino

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E P R O M F R E I R T A D S U A D Mostra soluzione



