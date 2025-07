Alterco, litigio nei cruciverba: la soluzione è Battibecco

BATTIBECCO

Curiosità e Significato di Battibecco

Perché la soluzione è Battibecco? Il termine battibecco indica un alterco acceso o una discussione animata tra due o più persone, spesso su questioni di scarso rilievo. È un litigio caratterizzato da scambio di opinioni vivaci, talvolta con toni accesi, ma senza intenti aggressivi gravi. In definitiva, rappresenta un confronto verbale che può sfociare in un semplice diverbio piuttosto che in una lite seria.

Come si scrive la soluzione Battibecco

Hai trovato la definizione "Alterco, litigio" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

A Ancona

T Torino

T Torino

I Imola

B Bologna

E Empoli

C Como

C Como

O Otranto

