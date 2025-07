Vi si collegano più computer nella stessa rete nei cruciverba: la soluzione è Server

Home / Soluzioni Cruciverba / Vi si collegano più computer nella stessa rete

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Vi si collegano più computer nella stessa rete' è 'Server'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SERVER

Curiosità e Significato di Server

Non fermarti alla soluzione! Conosci Server più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Server.

Perché la soluzione è Server? Un server è un computer potente che collega e condivide risorse tra più dispositivi sulla stessa rete. Agisce come un punto di controllo, permettendo a più computer di accedere a dati, applicazioni o servizi in modo centralizzato. È il cuore di molte infrastrutture digitali, facilitando la comunicazione e la collaborazione tra utenti. In sostanza, il server rende possibile la condivisione efficiente di informazioni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un elaboratore a cui si collegano più computerVi si disputa il più noto palioVi si mandano i più picciniVi si mandano i libri non più vendibiliVi si arriva volentieri ma più tardi possibile

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Server

La definizione "Vi si collegano più computer nella stessa rete" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

E Empoli

R Roma

V Venezia

E Empoli

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A G N A L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANGLIA" ANGLIA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.