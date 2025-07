Vi dorme... l automobilista nei cruciverba: la soluzione è Motel

MOTEL

Curiosità e Significato di Motel

La parola Motel è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Motel.

Perché la soluzione è Motel? Il termine motel deriva dall'inglese motor hotel ed è un tipo di struttura ricettiva pensata per chi viaggia in auto. Si tratta di alberghi situati vicino alle strade principali, con accesso diretto alle camere dal parcheggio. Ideali per soste rapide o soggiorni brevi, i motel offrono comfort pratici e funzionalità, rendendo più facile e comodo il viaggio su strada.

Come si scrive la soluzione Motel

Hai trovato la definizione "Vi dorme... l automobilista" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

O Otranto

T Torino

E Empoli

L Livorno

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T E D V E A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VEDETTA" VEDETTA

