Un militare con la barella nei cruciverba: la soluzione è Portaferiti

Home / Soluzioni Cruciverba / Un militare con la barella

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un militare con la barella' è 'Portaferiti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PORTAFERITI

Curiosità e Significato di Portaferiti

La soluzione Portaferiti di 11 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Portaferiti per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Portaferiti? Portaferri è un termine che combina porta e feriti, indicando un militare che trasporta feriti su una barella. È un modo immaginativo per descrivere chi si prende cura di portare in salvo e soccorrere le persone ferite, spesso in contesti militari o di emergenza. La parola sottolinea l'importanza del ruolo di chi aiuta e protegge in situazioni critiche.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Grado militareUna rapida incursione militareScorta militare o alimentareSi trasporta in barellaUn unità militare autonoma per missioni speciali

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Portaferiti

La definizione "Un militare con la barella" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

O Otranto

R Roma

T Torino

A Ancona

F Firenze

E Empoli

R Roma

I Imola

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C T A N A I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CATANIA" CATANIA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.