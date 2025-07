Un corpo nell occhio nei cruciverba: la soluzione è Estraneo

ESTRANEO

Curiosità e Significato di Estraneo

La soluzione Estraneo di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Estraneo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Estraneo? Esterno indica qualcosa che si trova all'esterno, fuori dal corpo o da una superficie. Nel contesto di un corpo nell'occhio, si riferisce a un oggetto estraneo che entra nell'occhio, come uno stuzzicadenti o una polvere. La parola sottolinea la presenza di qualcosa che non dovrebbe essere lì, causando disagio e richiedendo attenzione. È importante rimuoverlo per tutelare la salute dell'occhio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È pigmentata nell occhioL appannamento del cristallino nell occhioDare nell occhioIl corpo o umore dell occhioIl dittongo nell occhio

Come si scrive la soluzione Estraneo

Se "Un corpo nell occhio" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

E Empoli

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

N Napoli

E Empoli

O Otranto

