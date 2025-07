Uccello abile pescatore nei cruciverba: la soluzione è Sula

SULA

Curiosità e Significato di Sula

Approfondisci la parola di 4 lettere Sula: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sula? La parola sula indica un uccello marino abile nel pescare, famoso per la sua agilità in volo e in acqua. È una specie appartenente alle sule, che si nutrono principalmente di pesci e si avvicinano alle coste per cacciare. La sua presenza è un segno di ambienti marini ricchi e incontaminati, evidenziando l’importanza della biodiversità nei nostri mari.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un uccello pescatoreL uccello che può essere pescatore o pellegrinoOgni uccello ha il suoUn uccello neozelandeseUn uccello di palude

Come si scrive la soluzione Sula

Se "Uccello abile pescatore" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

U Udine

L Livorno

A Ancona

