Tagliati dal fioraio nei cruciverba: la soluzione è Recisi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Tagliati dal fioraio' è 'Recisi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RECISI

Curiosità e Significato di Recisi

Approfondisci la parola di 6 lettere Recisi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Recisi? Recisi deriva dal verbo recidere, che significa tagliare o interrompere qualcosa di netto, come un ramo o un legame. È il participio passato che indica qualcosa stato tagliato o sezionato. In modo figurato, può riferirsi a qualcosa che è stato interrotto bruscamente o eliminato. Un termine spesso usato in ambito letterario, artistico o medico per descrivere un taglio preciso e deciso.

Come si scrive la soluzione Recisi

La definizione "Tagliati dal fioraio" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

E Empoli

C Como

I Imola

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I P E E A C A N R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "APERICENA" APERICENA

