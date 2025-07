Sott acqua è spettacolare quella corallina nei cruciverba: la soluzione è Barriera

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sott acqua è spettacolare quella corallina' è 'Barriera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BARRIERA

Curiosità e Significato di Barriera

Perché la soluzione è Barriera? Una barriera è una struttura naturale o artificiale che si oppone al passaggio di onde, correnti o persone. Nel contesto marino, si riferisce alle barriere coralline, affascinanti ecosistemi sottomarini che proteggono le coste e ospitano una ricca biodiversità. Queste formazioni sono spettacoli naturali unici e fondamentali per la vita marina e la tutela dell’ambiente.

Come si scrive la soluzione Barriera

Hai davanti la definizione "Sott acqua è spettacolare quella corallina" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

A Ancona

R Roma

R Roma

I Imola

E Empoli

R Roma

A Ancona

