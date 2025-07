Si guarda in casa nei cruciverba: la soluzione è Tivù

TIVÙ

Curiosità e Significato di Tivù

Perché la soluzione è Tivù? TIVÙ è un gioco di parole che unisce tivu, abbreviazione colloquiale di televisione, e il concetto di tenere qualcosa in casa. In pratica, si riferisce a un televisore presente tra le mura domestiche, simbolo di intrattenimento e compagnia quotidiana. È un modo divertente per indicare un oggetto comunemente trovato in ogni abitazione italiana. Insomma, la televisione è quasi un elemento inseparabile dalla vita di tutti i giorni.

Come si scrive la soluzione Tivù

La definizione "Si guarda in casa" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

I Imola

V Venezia

Ù -

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E A U I S V N I R I D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "UNIVERSIADI" UNIVERSIADI

