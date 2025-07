Ristorazione rapida nei cruciverba: la soluzione è Fast Food

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Ristorazione rapida' è 'Fast Food'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FAST FOOD

Curiosità e Significato di Fast Food

Approfondisci la parola di 8 lettere Fast Food: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Fast Food? La ristorazione rapida si riferisce a quei locali che offrono cibo gustoso e pronto in tempi brevi, ideali per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare al gusto. Conosciuta anche come fast food, questa soluzione permette di consumare pasti veloci, pratici e di qualità, perfetta per le pause di lavoro o momenti di relax in movimento. È il modo moderno di mangiare senza perdere tempo.

Come si scrive la soluzione Fast Food

Hai trovato la definizione "Ristorazione rapida" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

F Firenze

A Ancona

S Savona

T Torino

F Firenze

O Otranto

O Otranto

D Domodossola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O T L O N M E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MENTOLO" MENTOLO

