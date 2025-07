Riduce i tronchi in ciocchi nei cruciverba: la soluzione è Spaccalegna

Home / Soluzioni Cruciverba / Riduce i tronchi in ciocchi

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Riduce i tronchi in ciocchi' è 'Spaccalegna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPACCALEGNA

Curiosità e Significato di Spaccalegna

La parola Spaccalegna è una soluzione di 11 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Spaccalegna.

Perché la soluzione è Spaccalegna? Spaccalegna è uno strumento usato per dividere i tronchi di legno in pezzi più piccoli, detti ciocchi. È essenziale nei lavori di taglio del legname, facilitando la preparazione della legna da ardere. Un oggetto robusto e pratico, permette di risparmiare fatica e ottenere pezzi uniformi. Insomma, il spaccalegna è un alleato indispensabile per chi lavora o si dedica alla legna.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si riduce diluendoResistenze che il lubrificante riduceFunghi sui tronchiRicavati da tronchiLo sono i tronchi di certe querce

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Spaccalegna

Non riesci a risolvere la definizione "Riduce i tronchi in ciocchi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

P Padova

A Ancona

C Como

C Como

A Ancona

L Livorno

E Empoli

G Genova

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N O R I A D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DORIAN" DORIAN

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.