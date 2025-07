Ricca, abbondante nei cruciverba: la soluzione è Copiosa

COPIOSA

Curiosità e Significato di Copiosa

Perché la soluzione è Copiosa? Copiosa indica qualcosa in grande quantità o abbondante, come una pioggia copiosa che cade senza sosta oppure un raccolto copioso di frutta. È usata per descrivere ciò che si presenta in modo abbondante e generoso, trasmettendo l’idea di una presenza ricca e abbondante di qualcosa. In ogni contesto, rappresenta la perfezione dell’abbondanza, rendendo chiaro che c’è molto più del minimo indispensabile.

Come si scrive la soluzione Copiosa

Se "Ricca, abbondante" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

O Otranto

P Padova

I Imola

O Otranto

S Savona

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A R G I A A R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AGRARIA" AGRARIA

