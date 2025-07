Prefisso per termini relativi agli aeromobili nei cruciverba: la soluzione è Avio

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Prefisso per termini relativi agli aeromobili' è 'Avio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AVIO

Curiosità e Significato di Avio

Vuoi sapere di più su Avio? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere

Perché la soluzione è Avio? AVIO è il prefisso utilizzato nei termini che riguardano gli aeromobili e tutto ciò che concerne il volo. Viene impiegato per indicare aspetti tecnici, ingegneristici e commerciali legati al mondo dell'aviazione, come in parole come aviogetto o avioplastica. È un elemento fondamentale per identificare tutto ciò che ha a che fare con gli aerei e il volo, rendendo più chiara la comunicazione nel settore aeronautico.

Come si scrive la soluzione Avio

La definizione "Prefisso per termini relativi agli aeromobili" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

V Venezia

I Imola

O Otranto

