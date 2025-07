Palmipede appena nato nei cruciverba: la soluzione è Anatroccolo

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Palmipede appena nato' è 'Anatroccolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANATROCCOLO

Curiosità e Significato di Anatroccolo

Perché la soluzione è Anatroccolo? Anatroccolo indica un piccolo uccellino acquatico appena nato, simile a un pulcino di anatra. È un termine affettuoso che richiama tenerezza e innocenza, e spesso viene usato anche in senso figurato per descrivere qualcuno che appare dolce e fragile in tenera età. Insomma, l'anatroccolo rappresenta la prima fase di vita di una creatura acquatica, ricca di dolcezza e promesse di crescita.

Come si scrive la soluzione Anatroccolo

A Ancona

N Napoli

A Ancona

T Torino

R Roma

O Otranto

C Como

C Como

O Otranto

L Livorno

O Otranto

