GAZZELLA

Curiosità e Significato di Gazzella

La parola Gazzella è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Gazzella.

Perché la soluzione è Gazzella? Gazzella è un termine che indica un mammifero snello e agile, noto per la sua corsa veloce e leggera. Il nome viene spesso usato anche come soprannome di auto dei Carabinieri, simbolo di rapidità ed eleganza. In senso figurato, rappresenta anche una persona o cosa molto scattante e dinamica, perfetta per descrivere velocità e agilità.

Come si scrive la soluzione Gazzella

G Genova

A Ancona

Z Zara

Z Zara

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

