Le penne non lisce nei cruciverba: la soluzione è Rigate

Home / Soluzioni Cruciverba / Le penne non lisce

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Le penne non lisce' è 'Rigate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RIGATE

Curiosità e Significato di Rigate

Hai risolto il cruciverba con Rigate? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Rigate.

Perché la soluzione è Rigate? Le penne non lisce si riferisce alle penne rigate, cioè quelle con linee o scanalature sul guscio. Questa caratteristica le rende più facili da afferrare e più adatte a determinate ricette, come i sughi o le insalate. In cucina, le penne rigate sono apprezzate per la capacità di trattenere meglio condimenti e salse, rendendole un ingrediente versatile e pratico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Pasta all uovo romagnola simile alle penneL estremità di certe penneRese lisce con un attrezzoNelle penne e nei pastelliMarchio tedesco di penne di lusso

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Rigate

La definizione "Le penne non lisce" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

I Imola

G Genova

A Ancona

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N I A T M O R A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANIMATORI" ANIMATORI

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.