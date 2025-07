Le destano i comici nei cruciverba: la soluzione è Risate

RISATE

Curiosità e Significato di Risate

Perché la soluzione è Risate? Le risate sono il suono gioioso che nasce quando qualcosa ci diverte, alleggerendo l'umore e unendo le persone. Sono uno dei modi più semplici e universali per esprimere felicità e spensieratezza. Quando qualcosa ci fa sorridere, il nostro spirito si anima e le tensioni svaniscono. In breve, le risate sono il linguaggio della gioia condivisa e della leggerezza quotidiana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La battuta dei film comiciLe uscite dei comiciLe sollevano i comiciGruppo napoletano autore di video comici onlineLa destano gli infelici

Come si scrive la soluzione Risate

R Roma

I Imola

S Savona

A Ancona

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I O V A I N N G Mostra soluzione



