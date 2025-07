La ricca pinacoteca milanese nei cruciverba: la soluzione è Brera

Home / Soluzioni Cruciverba / La ricca pinacoteca milanese

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La ricca pinacoteca milanese' è 'Brera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BRERA

Curiosità e Significato di Brera

Hai risolto il cruciverba con Brera? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Brera.

Perché la soluzione è Brera? Brera è il quartiere artistico di Milano, famoso per la sua storica pinacoteca, che ospita capolavori di grandi maestri italiani. Questo nome rappresenta anche un intero mondo culturale, tra musei, gallerie e atmosfere bohemien. Un punto di riferimento per gli amanti dell’arte e della creatività, simbolo di eleganza e tradizione nel cuore della città.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Pinacoteca di Madrid ricca di capolavoriÈ divenuto celebre quello milanese di Mani puliteScrittrice milanese del primo 900Il quartiere con lo stadio milaneseTeatro milanese

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Brera

La definizione "La ricca pinacoteca milanese" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

R Roma

E Empoli

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

B R A E S A O T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SABOTARE" SABOTARE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.