La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La Kate che ha interpretato Rose in Titanic' è 'Winslet'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

WINSLET

Curiosità e Significato di Winslet

Approfondisci la parola di 7 lettere Winslet: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Winslet? WINSLET è il cognome dell'attrice britannica Kate Winslet, famosa per aver interpretato Rose nel film Titanic. Il suo nome rappresenta un talento recitativo straordinario e riconosciuto a livello internazionale. Attraverso questa celebre interpretazione, ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, diventando simbolo di bravura e passione nel cinema.

Come si scrive la soluzione Winslet

Hai trovato la definizione "La Kate che ha interpretato Rose in Titanic" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

W Washington

I Imola

N Napoli

S Savona

L Livorno

E Empoli

T Torino

