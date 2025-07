La capitale del Montana stato USA nei cruciverba: la soluzione è Helena

HELENA

Curiosità e Significato di Helena

Perché la soluzione è Helena? Helena è la città che funge da capitale dello stato del Montana, negli Stati Uniti. Situata nel cuore del territorio, questa località combina storia, cultura e paesaggi affascinanti, rappresentando un punto di riferimento importante per l’amministrazione statale e la comunità locale. Conosciuta anche per il suo passato legato alla corsa all’oro, Helena è un esempio di come le città possano emergere e crescere grazie a eventi storici significativi.

Come si scrive la soluzione Helena

Se "La capitale del Montana stato USA" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

H Hotel

E Empoli

L Livorno

E Empoli

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O A T T S L A V Mostra soluzione



