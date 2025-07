La borsa dell atleta nei cruciverba: la soluzione è Sacca

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La borsa dell atleta' è 'Sacca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SACCA

Curiosità e Significato di Sacca

La parola Sacca è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sacca.

Perché la soluzione è Sacca? La borsa dell'atleta si riferisce a una sacca, cioè una piccola borsa o sacco usato per trasportare abbigliamento sportivo, scarpe o attrezzi durante le attività fisiche. È un oggetto pratico e versatile, molto comune tra chi pratica sport o va in palestra. La sacca permette di tenere tutto in ordine e portare facilmente ciò che serve, rendendo più comodo l'allenamento.

Come si scrive la soluzione Sacca

Hai trovato la definizione "La borsa dell atleta" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

A Ancona

C Como

C Como

A Ancona

