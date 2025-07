Impegna lo skipper nei cruciverba: la soluzione è Regata

Home / Soluzioni Cruciverba / Impegna lo skipper

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Impegna lo skipper' è 'Regata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

REGATA

Curiosità e Significato di Regata

La parola Regata è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Regata.

Perché la soluzione è Regata? Impegna lo skipper si riferisce a un'attività che richiede attenzione e dedizione del comandante di una barca, come la partecipazione a una regata. La parola chiave è regata, un evento sportivo in cui più imbarcazioni competono tra loro, mettendo alla prova abilità, strategia e resistenza in mare. È un momento di sfida e passione per gli appassionati di vela.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La decide lo skipperImpegna chi lo riceveImpegna chi lo riceve a ricambiarloLo sport con gli skipperLo skipper degli antichi velieri

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Regata

La definizione "Impegna lo skipper" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

E Empoli

G Genova

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E R I R F U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FRUIRE" FRUIRE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.