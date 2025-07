Giovanni famoso velista nei cruciverba: la soluzione è Soldini

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Giovanni famoso velista' è 'Soldini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SOLDINI

Curiosità e Significato di Soldini

Hai risolto il cruciverba con Soldini? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Soldini.

Perché la soluzione è Soldini? Soldini è il cognome di Giovanni Soldini, celebre velista italiano noto per le sue imprese in mare e record nelle traversate transatlantiche. La sua fama lo rende un simbolo del mondo della vela, rappresentando passione, competenza e avventura. Conosciuto anche per il suo talento e determinazione, Soldini incarna lo spirito di chi ama sfidare l’oceano e superare i limiti.

Come si scrive la soluzione Soldini

Hai trovato la definizione "Giovanni famoso velista" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

O Otranto

L Livorno

D Domodossola

I Imola

N Napoli

I Imola

