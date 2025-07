Fu colonia focea nei cruciverba: la soluzione è Elea

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Fu colonia focea' è 'Elea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ELEA

Curiosità e Significato di Elea

Perché la soluzione è Elea? Elea è il nome di una celebre colonia della Magna Grecia, fondata nel VI secolo a.C. nell’attuale Italia meridionale. Famosa per i suoi pensatori, come Parmenide, rappresenta il cuore della filosofia presocratica e l’origine di importanti riflessioni sulla natura dell’essere. La sua storia ci invita a scoprire come le antiche città siano state culle di cultura e innovazione.

Come si scrive la soluzione Elea

