Elemento artificiale transuranico scoperto nel 1952 nei cruciverba: la soluzione è Einsteinio

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Elemento artificiale transuranico scoperto nel 1952' è 'Einsteinio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EINSTEINIO

Curiosità e Significato di Einsteinio

Perché la soluzione è Einsteinio? L’einsteinio è un elemento chimico artificiale scoperto nel 1952, appartenente alla famiglia dei transuranici. Il suo nome rende omaggio a Albert Einstein, uno dei più grandi scienziati di sempre. Creata in laboratorio, si trova in quantità estremamente piccole e ha applicazioni principalmente nella ricerca scientifica. Rappresenta un esempio di come la scienza possa espandere i confini della nostra conoscenza.

Come si scrive la soluzione Einsteinio

Hai davanti la definizione "Elemento artificiale transuranico scoperto nel 1952" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

I Imola

N Napoli

S Savona

T Torino

E Empoli

I Imola

N Napoli

I Imola

O Otranto

