ISOMERO

Curiosità e Significato di Isomero

Vuoi sapere di più su Isomero? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Isomero.

Perché la soluzione è Isomero? Gli isomeri sono composti chimici formati dagli stessi elementi, ma con strutture o disposizioni diverse. Questa differenza può cambiare le proprietà fisiche e chimiche del composto, rendendoli unici nonostante la stessa composizione. In pratica, sono come due ricette con gli stessi ingredienti ma preparate in modo diverso, creando risultati differenti. La loro scoperta è fondamentale per la chimica e la farmacologia.

Come si scrive la soluzione Isomero

Se ti sei imbattuto nella definizione "Composto costituito dagli stessi elementi ma con proprietà fisiche e chimiche differenti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

S Savona

O Otranto

M Milano

E Empoli

R Roma

O Otranto

