Come pneumatici flosci nei cruciverba: la soluzione è Sgonfi

Home / Soluzioni Cruciverba / Come pneumatici flosci

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Come pneumatici flosci' è 'Sgonfi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SGONFI

Curiosità e Significato di Sgonfi

Vuoi sapere di più su Sgonfi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Sgonfi.

Perché la soluzione è Sgonfi? SGONFI indica che i pneumatici sono sgonfi, cioè perdere pressione e diventare morbidi o flosci. Questo può accadere a causa di forature o perdite d'aria nel tempo, rendendo la guida meno sicura e più difficile. È importante controllare regolarmente la pressione delle gomme e gonfiarle correttamente per garantire sicurezza e efficienza del veicolo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Varia a seconda degli pneumaticiProduce pneumatici e cartinePneumatici per veicoliPossono divenirlo palloni e pneumaticiAccomunano pneumatici e prigionieri

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Sgonfi

Se "Come pneumatici flosci" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

G Genova

O Otranto

N Napoli

F Firenze

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N A A R O P T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRAPANO" TRAPANO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.