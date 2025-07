Ci si informa su quello di salute nei cruciverba: la soluzione è Stato

Home / Soluzioni Cruciverba / Ci si informa su quello di salute

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ci si informa su quello di salute' è 'Stato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STATO

Curiosità e Significato di Stato

Hai risolto il cruciverba con Stato? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Stato.

Perché la soluzione è Stato? Stato indica la condizione o situazione di salute di una persona o di un organismo. È un termine che si riferisce al modo in cui si sente o alla sua condizione generale, spesso usato in ambito medico e sociale. Conoscere lo stato di salute permette di comprendere meglio le esigenze e le cure necessarie per mantenere benessere e equilibrio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ci si va per vedere il CenacoloIl male di cui ci si consola facilmenteIl braccio di cui ci si fida ciecamenteCi si iscrive a quella d attesaLo si toglie a chi ci ha offeso

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Stato

Se ti sei imbattuto nella definizione "Ci si informa su quello di salute", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U B O N C A C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NABUCCO" NABUCCO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.