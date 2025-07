Brando ne II padrino nei cruciverba: la soluzione è Marlon

MARLON

Curiosità e Significato di Marlon

La soluzione Marlon di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Marlon per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Marlon? Marlon Brando è stato uno degli attori più iconici di Hollywood, famoso soprattutto per il ruolo di Don Vito Corleone in Il Padrino. La sua interpretazione ha rivoluzionato il cinema, rendendolo un simbolo di potere e carisma. Il suo nome rimane indelebile nella storia del cinema, rappresentando l'eccellenza e la versatilità dell'arte recitativa.

Come si scrive la soluzione Marlon

Stai cercando la risposta alla definizione "Brando ne II padrino"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

R Roma

L Livorno

O Otranto

N Napoli

