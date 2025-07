La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Basso al contrario' è 'Alto' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALTO

Hai risolto il cruciverba con Alto? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Alto.

Perché la soluzione è Alto? Basso al contrario indica il contrario di alto, ovvero qualcosa di basso o inferiore. La parola ALTO rappresenta l'estremo superiore o la massima altezza, mentre il suo opposto è qualcosa di basso o vicino al suolo. Comprendere questo contrasto aiuta a cogliere meglio i giochi di parole e le sfumature linguistiche, fondamentali per arricchire il nostro modo di comunicare.

La definizione "Basso al contrario" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

L Livorno

T Torino

O Otranto

C O S C E I C

Mostra soluzione