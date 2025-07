Base di appoggio impiegata in fotografia nei cruciverba: la soluzione è Stativo

Home / Soluzioni Cruciverba / Base di appoggio impiegata in fotografia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Base di appoggio impiegata in fotografia' è 'Stativo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STATIVO

Curiosità e Significato di Stativo

Hai risolto il cruciverba con Stativo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Stativo.

Perché la soluzione è Stativo? Lo stativo è un supporto stabile e robusto utilizzato in fotografia per posizionare e mantenere fermo la fotocamera o altri strumenti. Essenziale per ottenere immagini nitide e ben equilibrate, permette di scattare con precisione anche in condizioni di luce scarsa o durante lunghe esposizioni. In breve, è l'alleato fondamentale per foto perfette e senza mosso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un liquore a base d uovoLo Tse-tung che ebbe l appoggio di Zhou EnlaiRientrato alla baseCape in Florida: base di lanci militari USAIl ritorno alla base

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Stativo

Se ti sei imbattuto nella definizione "Base di appoggio impiegata in fotografia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

A Ancona

T Torino

I Imola

V Venezia

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R O P E C A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PECORA" PECORA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.