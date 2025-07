Accompagnano spesso gli aperitivi nei cruciverba: la soluzione è Salatini

SALATINI

Curiosità e Significato di Salatini

La parola Salatini è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Salatini.

Perché la soluzione è Salatini? I salatini sono piccoli snack salati, tipicamente croccanti e gustosi, che spesso accompagnano gli aperitivi. Ideali per stuzzicare l’appetito prima di un pasto, si trovano in varie forme e sapori, come bretzel, cracker o pasta sfoglia ripiena. Perfetti per condividere momenti conviviali, i salatini sono un classico aperitivo italiano da non lasciarsi scappare.

Come si scrive la soluzione Salatini

Non riesci a risolvere la definizione "Accompagnano spesso gli aperitivi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

A Ancona

L Livorno

A Ancona

T Torino

I Imola

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O O O Z E T R V D I O L Mostra soluzione



