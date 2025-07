La ripara un guantino nei cruciverba: la soluzione è Manina

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La ripara un guantino' è 'Manina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MANINA

Curiosità e Significato di Manina

Non fermarti alla soluzione! Conosci Manina più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Manina.

Perché la soluzione è Manina? Manina è un diminutivo affettuoso di mano, usato per indicare una piccola mano o il gesto tenero di un bambino. È spesso impiegato per descrivere un movimento delicato o un gesto dolce e innocente, come quello di un bimbo che si affaccia o cerca di afferrare qualcosa con tenerezza. In sintesi, rappresenta un gesto gentile e delicato, tipico di infanzia e affetto.

Come si scrive la soluzione Manina

Se ti sei imbattuto nella definizione "La ripara un guantino", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

N Napoli

I Imola

N Napoli

A Ancona

