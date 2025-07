L iter burocratico nei cruciverba: la soluzione è Trafila

TRAFILA

Curiosità e Significato di Trafila

La soluzione Trafila di 7 lettere

Perché la soluzione è Trafila? Iter burocratico indica il percorso complesso e spesso lungo da seguire per ottenere permessi o approvare pratiche ufficiali. La soluzione TRAFILA rappresenta un termine colloquiale che sottolinea come, nonostante le procedure lunghe, si possa comunque passare da un punto all’altro. In sostanza, è un modo ironico per descrivere i passaggi necessari per arrivare al risultato desiderato.

Come si scrive la soluzione Trafila

T Torino

R Roma

A Ancona

F Firenze

I Imola

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T U V I E L O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ULIVETO" ULIVETO

