La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Chiude il boccascena' è 'Telone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TELONE

Curiosità e Significato di Telone

Vuoi sapere di più su Telone? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Telone.

Perché la soluzione è Telone? Telone indica un grande drappo o tenda usata per coprire o schermare un palco, una scena o una zona. È come un grande sipario che si chiude, nascondendo ciò che c’è dietro. In senso più ampio, il termine può riferirsi anche a una copertura protettiva. Insomma, il telone serve a chiudere o nascondere, creando un confine tra ciò che si vede e ciò che si cela.

Come si scrive la soluzione Telone

Stai cercando la risposta alla definizione "Chiude il boccascena"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

E Empoli

L Livorno

O Otranto

N Napoli

E Empoli

