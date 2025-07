Un ornamento di gran valore nei cruciverba: la soluzione è Monile

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un ornamento di gran valore' è 'Monile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MONILE

Curiosità e Significato di Monile

Approfondisci la parola di 6 lettere Monile: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Monile? Monile indica un gioiello o un ornamento molto prezioso, spesso un pendente, una collana o un bracciale di grande valore artistico e economico. Derivato dal latino monile, significa semplicemente collana o ornamento da indossare. È un termine elegante che richiama l'eleganza e il lusso, perfetto per descrivere accessori che aggiungono raffinatezza a chi li indossa.

Come si scrive la soluzione Monile

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un ornamento di gran valore", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

O Otranto

N Napoli

I Imola

L Livorno

E Empoli

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.