SAMBUCA

Curiosità e Significato di Sambuca

Perché la soluzione è Sambuca? La sambuca è un liquore italiano aromatizzato con l'anice, noto per il suo gusto dolce e intenso. Il nome deriva dalla pianta di origano chiamata sambucus o dal termine latino che indica il sambuco, ma nella tradizione si associa anche alla leggenda di una mosca immersa nel liquore, da cui il nome scherzoso. Un simbolo della cultura italiana da gustare dopo i pasti.

Come si scrive la soluzione Sambuca

Hai davanti la definizione "Un liquore con la... mosca" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

A Ancona

M Milano

B Bologna

U Udine

C Como

A Ancona

