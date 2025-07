Si rinforzano alzando gli argini nei cruciverba: la soluzione è Rive

RIVE

Curiosità e Significato di Rive

Non fermarti alla soluzione! Conosci Rive più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Rive.

Perché la soluzione è Rive? Le rive sono le sponde di un corso d'acqua, come un fiume o un lago. Quando si rinforzano alzando gli argini, si protegge il territorio dalle inondazioni e si garantisce stabilità alle aree circostanti. Sono fondamentali per mantenere l'equilibrio tra natura e intervento umano, contribuendo alla sicurezza e alla conservazione ambientale. In pratica, le rive sono le mura naturali che delimitano l'acqua e il suo territorio.

Come si scrive la soluzione Rive

Hai davanti la definizione "Si rinforzano alzando gli argini" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

I Imola

V Venezia

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

