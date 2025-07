Si infliggeva ai re deposti nei cruciverba: la soluzione è Esilio

Home / Soluzioni Cruciverba / Si infliggeva ai re deposti

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si infliggeva ai re deposti' è 'Esilio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESILIO

Curiosità e Significato di Esilio

La soluzione Esilio di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Esilio per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Esilio? Esilio indica l’allontanamento forzato di una persona dal proprio paese, spesso imposto a re o nobili deposti, come punizione o per motivi politici. È un modo per escludere qualcuno dalla propria terra, privandolo dei suoi diritti e del suo ruolo sociale. Questa parola racchiude l’idea di isolamento e di perdita di status, spesso legata a eventi storici e fatti di potere.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo si infliggeva ai re depostiSi dà ai neonatiSi aggiunge ai pieni votiSi mette vicino ai fumatoriSi rendono ai defunti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Esilio

Stai cercando la risposta alla definizione "Si infliggeva ai re deposti"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

E Empoli

S Savona

I Imola

L Livorno

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R N G A A A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NIAGARA" NIAGARA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.