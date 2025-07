Rivestimento esterno degli artropodi nei cruciverba: la soluzione è Cuticola

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Rivestimento esterno degli artropodi' è 'Cuticola'.

CUTICOLA

Curiosità e Significato di Cuticola

Perché la soluzione è Cuticola? La cuticola è il rivestimento esterno duro e protettivo degli artropodi, come insetti e ragni. Questa struttura funge da scudo contro agenti esterni e perdite d'acqua, consentendo agli insetti di vivere in ambienti diversi. La cuticola è composta principalmente da chitina, un carboidrato resistente che conferisce rigidità e protezione. È un elemento fondamentale per la sopravvivenza di queste creature.

Come si scrive la soluzione Cuticola

